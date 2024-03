Henri Castelli fala sobre problemas na fíbula após estreia no Dança dos Famosos

Vish! Notícias ruins para os fãs de Henri Castelli que torciam pela vitória do ator no Dança dos Famosos. O ator foi diagnosticado com um problema na fíbula e passou por um tratamento na quarta (13). O ator foi alvo dos haters em sua estreia após ter se perdido durante a apresentação em grupo.

Por meio dos Stories do Instagram, o artista surgiu com um saco de gelo na perna para amenizar as dores e chegou a gritar de dor durante um tratamento. Apesar da situação, ele afirmou que dará o seu melhor no reality do Domingão.

“Está chegando a hora de o novo ritmo chegar na pista. Claro, estamos superando, evoluindo, algumas dores aparecem. Semana passada eu tive um probleminha no tornozelo, nesta semana, novamente. Agora a fíbula deu uma complicadinha, mas o fisioterapeuta está chegando”, disse.