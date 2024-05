Helena Rizzo diz que ficou sem dormir após desastres no Rio Grande do Sul

A gaúcha Helena Rizzo, uma das juradas do Masterchef, contou que ficou uma semana sem dormir por causa da tragédia que tomou conta do sul do país. Em entrevista à Caras, ela contou que, apesar de não estar presente como voluntária, tem trabalhado com doações e logo fará um jantar solidário em seus restaurantes.

“Quando aconteceu, eu fiquei falando com muitas pessoas, entrei em grupos para saber como poderia ajudar. Porque a gente sente uma angústia e uma impotência, por a gente não estar lá ajudando também. Mas por outro lado, fiquei uma semana sem dormir, muito angustiada. Depois dei uma desencanada, porque também para fazer alguma coisa a gente precisa estar inteira”, diz ela, que nasceu na cidade de Porto Alegre.

Emocionada com a situação da região, a cozinheira desabafou e destacou que ainda não consegue assimilar o que aconteceu. “Para a gente que é de lá, pega num lugar diferente”, dispara Helena, que é à favor que a pauta ambiental seja cada vez mais priorizada em discussões políticas.