De acordo com o The Mirror os dois atores estão começando a flertar por mensagens

Segura o coração, porque lá vem bomba! Harry Styles e Jennifer Aniston estão se conhecendo melhor. Isso mesmo que vocês leram, de acordo com o The Mirror os dois têm trocado mensagens pelo celular depois da musa revelar que tem crush no cantor (e ator).

“Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros”, disse uma fonte próxima.

Tudo aconteceu depois que a calça do cantor rasgou em um show e Jennifer estava na platéia, bem na frente. Em 2020 ele revelou, no The Ellen DeGeneres Show, que ela foi a sua primeira crush por causa de Friends.