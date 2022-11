Hailey Bieber mostra barriga inchada e desmente boato de gravidez: “Tenho um cisto”

Esposa de Justin Bieber dividiu com seus seguidores a descoberta de um cisto no ovário

A nossa modelo preferida e mais comentada nas redes sociais, Hailey Bieber deu o ar da graça para comentar sobre um assunto sério nas redes sociais. A musa desmentiu os boatos de uma possível bebê e ainda contou que tem um cisto no ovário que dói e incomoda, chegando a deixar a esposa de Justin enjoada e inchada.

“Eu tenho um cisto no meu ovário do tamanho de uma maçã. Eu não tenho endometriose ou ovário policístico, mas já tive cistos algumas vezes e nunca é divertido. Dói, incomoda e me faz ficar enjoada, inchada, com cólicas e emotiva. Tenho certeza que muitas pessoas podem mais do que entender e se relacionar”, escreveu a modelo.

O desabafo foi feito no Instagram em meio a todos os seus seguidores e na publicação ela ainda reforça o fato de que sua barriga não é de grávida.