Hadson Nery lamenta a eliminação de Nicácio: “Mais um campeão que não joga”

Com a eliminação de Nicácio, o ex-BBB direciona sua torcida para o cantor MC Guimê.

Na noite de ontem (28), logo após a eliminação do médico Fred Nicácio da 23ª edição do BBB, o também ex-BBB Hadson Nery, utilizou suas redes sociais para lamentar a eliminação do brother.

De acordo com Hadson, o médico era um ótimo jogador e a sua saída fará com que o prémio do reality vá parar nas mãos de um participante que não sabe jogar, que não gera entretenimento e que é mimizento.

Conclusão dessa edição do bbb23…teremos mais uma vez um campeão que não joga, que não entrega entretenimento, que cria um personagem mimizento sem verdade e originalidade 🤷🏻‍♂️ e parte dessa culpa é do público infelizmente #faleitoleve #grandaosemmedo — Hadson Nery • HadBalla (@HadsonNery) March 1, 2023

Logo em seguida, o ex-BBB direcionou para quem está torcendo, agora que Nicácio foi eliminado, e joga para o universo o pedido de que Guimê não se perca no jogo e vire uma planta.

Só me resta agora torcer pro Guime continuar nessa crescente e não inventar de ficar só fumando e tentando fazer rima 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣🤣 #faleitoleve — Hadson Nery • HadBalla (@HadsonNery) March 1, 2023