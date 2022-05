Falou e ‘tá leve! “Tenho cisma! Entrei porque o cachê era bom”, dispara Hadson Nery sobre a Record!

O ex BBB foi firme nas críticas sobre a emissora do Bispo

Olha, eu imaginei que Hadballa ia causar no ‘Power Couple’, mas não imaginei que ia ser até com a emissora — Bispo deve ‘tá numa braveza! É que nesta segunda-feira, (9), o participante revelou que tem cisma com a emissora e seus “cambalachos” nos realities shows.

Tudo porquê, durante a ‘Prova das Mulheres’, Brenda Paixão foi chamada para refazer a prova— oi? E aí o “Grandão Sem Medo” não gostou nada, nada viu? Escondido no corredor dos quartos, o ex BBB comentou com Nandinho, namorado de Ivy Moraes, que é meio desconfiado com a Record. “Eu não entendi essa parada aí não irmão. Olha já tenho uma cisma aqui… Eu entrei porque o cachê era bom”, disparou o ex jogador de futebol. Hadbala ainda mandou o rapaz ficar atento e tomar cuidado com a produção do programa.

Hadbala falando que tem cisma com a record que só entrou no programa por causa do cachê 🗣 #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/8qlPVB1cCf — 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚎 🌸💜 (@adriellelemes93) May 9, 2022

Depois, o rapaz saiu nervoso do corredor após a produção o chamar para refazer a prova — medo né Record? — e teve uma pequena discussão com Brenda Paixão e Matheus Sampaio. O casal estava o chamando de cínico e o treinador de futebol mandou um “cínico é caralh”. E Matheus ficou gritando o chamando de “bost”! Nossa, mas que casal fino, sabe?

Hadballa bravo porque Brenda refez a prova das mulheres e ainda ganhou no final. #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/qU78lliWEt — Central Reality (@centralreality) May 9, 2022

E ó, parece que o cachê é bom mesmo viu? Parece, segundo o jornalista Fefito, o valor é de R$ 80 mil reais! Ah até eu arrumo um boy magia aqui no Leblon e vou! Me chama, Carelli!