EITA ATRÁS DE VISH! Hadbala e Matheus Sampaio quase saem na porrada no Power Couple

A coisa foi bem feia e teve que ter a intervenção dos outros participantes

Olha, Hadbala e Matheus Sampaio protagonizaram uma briga FEIA no Power Couple neste domingo, (8). Tão feia que os outros participantes interviram na discussão que quase se tornou porradaria, viu?

Hadbala quem começou chamando o casal Brenda e Matheus de “casal decepção” na atividade. “A gente não teve uma troca mesmo. Elisa [esposa de Hadson], não tenho nada contra você, te acho uma pessoa neutra. Hadbala, eu sei que a gente não deve trazer nada lá de fora, mas a energia não bate e pra mim é totalmente indiferente”, disparou Brenda, que continuou: “Eu acho que sai muita porcaria da tua boca”.

Hadson não gostou da colocação e rebateu, mas Matheus o mandou ficar quieto e aí a coisa esquentou! “Quieto o caralh*, rapaz! Não manda eu ficar quieto não! Fala direito comigo!”, disparou o treinador de futebol. Brenda ainda continuou dizendo que ele fala “muita bosta”. MEU DEUS!

A BAIXARIA VEIO! Meeeega barraco entre Hadballa e Matheus/Brenda #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/PbEVb8CoXM — Dantas (@Dantinhas) May 8, 2022

Depois, na vez de Mussuzinho, Hadbala e Matheus tiveram um segundo round, porque o filho de Mussum chamou o casal de Brincando com Fogo, de “casal decepção”, e citou que não gostou da forma que Matheus falou com o ex BBB. Brenda e Hadbala discutiram e Matheus o chamou de “machista”. Menino(a), Had levantou e mandou Sampaio tomar naqueeeeeele lugar… Os participantes tiveram que intervir e separar a briga, porque eles quase saíram na porrada aos gritos de “otário”.

Quase saiu porrada! Hadballa x Matheus! Tiveram que separar! Matheus chamou Hadson de machista. O MATHEUS, rs. E aí o pau quebrou #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/K4P2XQi6ab — Dantas (@Dantinhas) May 9, 2022

O CAOS CONTINUA! Hadballa x Matheus! De que lado vc está? #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/AIWYHpDi2p
May 9, 2022

O que mais surpreendeu foi que a primeira pessoa, que teve força para afastar Hadson, foi Karol, esposa de Mussunzinho. O caos foi instalado, Brasil!