Hacker invade intimidade de Tata Werneck: “Já foi feito um Boletim de Ocorrência”

Humorista comentou no Twitter que os veículos que divulgarem informações pessoais será considerado criminoso

Manhã de sábado começou agitada não só para nós, fofoqueiras, que estamos com as duas orelhas de pé com tudo que pode acontecer na vida dos famosos. Tata Werneck levou o maior susto na madrugada de sábado (13) com um hacker invadindo sua intimidade e expondo suas conversas.

“Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime”, escreveu no Twitter.

Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime . — Tata werneck (@Tatawerneck) August 13, 2022

Essa história eu vejo só de longe e fico bem quietinha, mas ninguém pode me impedir de ler o que vazou, não é mesmo? Afinal, criminosa eu não sou, mas fofoqueira…