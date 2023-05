Gwyneth Paltrow chama Brad Pitt de “soca fofo” e Ben Affleck de “excelente”

Em entrevista ao podcast ‘Call Her Daddy’, da apresentadora Alex Cooper, a atriz não deixou de dar detalhes sobre seu relacionamento com os dois musos

Jennifer Lopez deve estar revirando e tendo noites de pesadelo com o terror do momento: Gwyneth Paltrow. Em entrevista ao podcast ‘Call Her Daddy’ ela deu detalhes sobre os dois affair que teve tempos antes com Brad Pitt e Ben Affleck. A loira ainda disse que Ben é excelente na cama e que Brad é “soca fofo”.

“Isso é difícil para caramba[de responder]. Porque o Brad foi o maior amor da minha vida na época. E o Ben era tecnicamente excelente. Os dois também eram ótimos de beijo”, disse.

O relacionamento com os musos foi um seguido do outro, primeiro Brad em 1994 e depois Ben, porque ela achou que era muito cedo para se casar com Pitt, confirmando ainda mais o fato de ele colocar todo seu amor na hora H.