Pantanal: Meu Deus! Tadeu vai para cama com Guta

A menina dará um chá no peão e depois vai dizer que não quer nada sério

O bicho vai pegar mais uma vez em Pantanal e podemos esperar cenas quentes entre Guta, Julia Davila, e Tadeu, José Loreto. Os dois vão pegar fogo e a mocinha vai se derreter nos braços do peão após ele defender ela de Tenório, Murilo Benício. Porém o romance terá um final triste, porque Guta dirá que não está pronta para um relacionamento.

Como vocês sabem Guta só tinha olhos para Jove, Jesuíta Barbosa, e os dois chegaram a trocar alguns beijos no rio do Pantanal, mas a aproximação da personagem com Tadeu aconteceu depois dele passar uma temporada nas terras alagadas.

Tadeu e Guta vão parar na cama em Pantanal (Foto: Reprodução)

Para não sobrar e não ficar chupando dedo, Guta começa a enxergar novas possibilidades para não sair no zero a zero. Afinal, Juma e Jove estão vivendo um romance dos sonhos.

Os olhos da jovem encontram os de Tadeu não por acaso, porque ela começa a perceber que o peão não é chucro como Alcides, Juliano Cazarré. É importante ressaltar que o ela ficará encantada em como Tadeu a defende diante ao seu pai, que esculacha a menina com medo de ser desmascarado.

O romance terá um final rápido, porque a menina moderninha não está a fim de uma romance sério, muito menos a longo prazo. Guta deixará o coração de Tadeu partido, avisando a ele que o que tiveram foi só um lance.

Coitadinho do meu boiadeiro, venha cá que eu te consolo. Aloca.