Grávida, Guta dá uma de Madeleine e decide ter filho longe do Pantanal

A mocinha vai ser salva por Zuleica que revela que Marcelo não é filho de Tenório

Pantanal está abençoada, e a cegonha não demora muito para chegar para Guta, Julia Dalavia, que se envolve com Marcelo, Lucas Neto, não resistindo aos encantos do peão. Vale lembrar que o rapaz é um meio-irmão dela, supostamente, e esse será o principal motivo que fará a menina ir para bem longe para evitar a língua do povo. Ela pode até se livrar do povo do Pantanal, mas não das noveleiras de plantão.

E o fogo está próximo de pegar, afinal a palha vai estar bem próxima debaixo do mesmo teto. Nos próximos capítulos vamos ter que engolir a chegada de Zuleica, Aline Borges, na sede da fazenda de Tenório, Murilo Benício, e rapidinho Guta vai sentir que há algo a mais na relação com o meio-irmão.

A mocinha sabe de todos os perigos que corre diante a retaliação que pode sofrer, mas se veste de si mesma e parte para cima do “irmão”, chegando a engravidar de Marcelo. Os dois começam a planejar sair da fazenda e criar o filho longe das más línguas da região, assim como fez Madeleine, Karine Teles, com Jove, Jesuíta Barbosa.

Guta e Marcelo serão salvos pela notícia de que Marcelo não é filho de Tenório, deixando os dois tranquilinhos para que o hóspede possa morar debaixo do teto dos avós. Algo me diz que o bicho vai pegar…