Gusttavo Lima vai em show cancelado em Teolândia, mas não sobe no palco

Evento contou com a participação do cantor até o último minuto, mas a Justiça suspendeu a decisão e show não aconteceu

Foi um vai e vem da Justiça que eu achei que o show fosse acontecer sim, tanto que a ‘Festa da Banana’ contou com Gusttavo Lima como uma das principais atrações da noite até o último minuto. O show aconteceria ontem, domingo (05), e o cantor que chegou a estar na cidade não subiu no palco.

Em vídeo da página ‘Vem me Buscar Hebe’, conseguimos ver o momento em que a atração é dada como encerrada pelo STJ. “Quero dizer a vocês que não seria esse meu discurso hoje não seria essa a vontade que eu tinha de falar com vocês, mas a gente não pode ir contra a decisão da justiça, a justiça está aí para ser cumprida”, comunicou.

No vídeo ainda podemos ver que a equipe de Gusttavo se deslocou até o local, com o ônibus da banda e tudo mais. Ou seja, todos acreditavam que a principal atração da ‘Festa da Banana’ estaria ali. A decisão foi tomada por Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No sábado (04) o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) tinha autorizado os shows previstos para o festival, mas Martins derrubou a decisão e o sertanejo não subiu no palco para a apresentação.

“Cuida-se de gasto deveras alto para um município pequeno, com baixa receita, no qual, como apontado pelo Ministério Público da Bahia, o valor despendido com a organização do evento chega a equivaler a meses de serviços públicos essenciais”, disse Martins, segundo a CNN.