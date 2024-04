Gusttavo Lima nega venda de apartamento em Miami por 150 milhões

Gusttavo Lima desmentiu o boato que rolava solto sobre a possível venda de um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, pelo valor de R$150 milhões. Por meio de um comunicado oficial da assessoria jurídica do cantor, enviado à Caras Brasil nesta quarta-feira, 10, ele nega e esclarece as informações.

“Esclarecemos ainda que, por questão de confidencialidade entre as partes envolvidas, o valor pelo qual Gusttavo Lima negociou o imóvel dele com o atual proprietário não será divulgado, porém, ressaltamos que não chegou nem próximo ao valor exorbitante apontado pela imprensa”, afirma a nota.

Segundo o jornal O Globo, Gusttavo Lima teria a intenção de se desfazer de um apartamento localizado no Château Beach Residences, com 1.300 metros quadrados. O projeto assinado pela arquiteta brasileira Graciela Dayan tem elevador, sala de jantar e de televisão, cozinha com adega, móveis de grife, quartos de hóspedes, dependências de empregada, piscina privativa em vidro e churrasqueira.