Gusttavo Lima ganha na justiça processo com dono do número de “Bloqueado”

Se ele tivesse perdido esse processo, não ia fazer nem cócegas no bolso em pagar esse valor. Segundo a Rádio Paranaíba, O cantor Gusttavo Lima, venceu o processo que envolvia o número de celular da música ‘bloqueado’. Um servidor público, de Roraima, entrou na justiça pedindo indenização de 48 mil reais.

O processo começou em junho deste ano, o homem argumentou dizendo que o número citado na música é o número de celular dele. Em uma audiência de acordo o cantor negou a proposta de acordo.

O juiz do Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima, Erasmo Hallysson Souza de Campos, entendeu que o servidor não apresentou ter prejuízos com o número citado na canção. O homem recebeu apenas 14 mensagens de texto e quatro ligações.