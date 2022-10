Gusttavo Lima é condenado e terá que pagar R$10 mil a idoso

Pela segunda vez o cantor é condenado a pagar indenização por conta do número que é divulgado em seu hit “Bloqueado”.

Após ser condenado a indenizar uma moradora do estado do Paraná, devido a violação de privacidade causada pela divulgação do número de telefone na música “Bloqueado”, o cantor Gusttavo Lima encontra-se novamente em maus lençóis.

Desta vez, a vítima de tal violação é um idoso que reside na cidade de Pará de Minas – MG. Ele alega que foi importunado com incontáveis ligações e mensagens após a divulgação da canção. De acordo com o autor do processo, o número de ligações e mensagens são tão grandes que o mesmo não conseguia utilizar o seu aparelho celular.

O cantor, que não compareceu à audiência, foi condenado a pagar uma indenização de R$10 mil ao mineiro.

Junto ao processo, estavam arquivadas mais de 100 conversas de WhatsApp com referência à música, além de áudios e mais de 200 ligações e números bloqueados, o que comprovou a perturbação sofrida pelo senhor de idade.

Em sentença, que foi redigida pelo juiz leigo Luiz Gustavo Yoneyama Mourthe e homologada pela juíza de Direito Silmara Silva Barcelos, a justiça relata: “O requerido Nivaldo Batista Lima deve responder em razão do seu ato de instigar os fãs ao envio das mensagens e às ligações que foram a causa da perturbação que atingiu o autor. Nesse aspecto, a conduta do requerido Nivaldo que se revestiu de culpa, uma vez que foi imprudente, considerando que as suas publicações, em razão do número expressivo de seguidores, ganham alcance nacional, despertando reações e atitudes diversas”.