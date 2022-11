Gusttavo Lima e Andressa Suita desmentem informações dadas por Simaria em podcast: “Você só pode estar zoando, não é?”

O casal veio a público e desmentiu duas das informações que foram ditas pela cantora, porém, apenas uma delas pode ser provada.

Durante a sua participação no podcast “PodCats”, que atualmente é apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora Simaria fez algumas revelações que foram desmentidas pelo cantor Gusttavo Lima e sua esposa, a atriz Andressa Suita.

Ao ser questionada sobre os motivos que levaram o sertanejo a deixar de segui-lá, Simaria respondeu que acredita ser pelos conselhos que a mesma deu para Suita quando os dois se separaram.

“Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, revelou Simaria.

Porém, após essa declaração da cantora, Andressa veio a público e, de forma debochada, desmentiu a suposição criada pela sertaneja. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, questionou a atriz.

Outro comentário que foi feito por Simaria e que foi desmentido, foi a respeito do formato de show utilizado pelo cantor Gusttavo Lima. Segundo ela o seu projeto, de quando ainda era dupla de sua irmã Simone, o ‘Bar das Coleguinhas’ foi inspiração para que o sertanejo criasse o “Buteco do Gusttavo Lima”, identidade que até hoje é levada pelo cantor.

O problema é que, mesmo se equivocando um pouco com as datas, Gusttavo não só desmentiu a afirmação da cantora como tinha razão no que disse.

“O Buteco foi gravado em abril de 2014, e o Bar das Coleguinhas em novembro”, afirmou o cantor.

O equívoco cometido por Gusttavo, que comentei anteriormente, ocorreu pois as gravações de seus primeiros shows com essa temática ocorreram em julho de 2014, e não em abril, como ele havia falado. Já a data das coleguinhas está certa.