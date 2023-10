Gusttavo Lima deixa a barba de lado e investe em bigode

O cantor apareceu em suas redes sociais com o visual diferente, sem barba e com o bigode em dia

Há quanto tempo não víamos Gusttavo Lima sem bigode e com a cara lisa nas redes sociais? Muito né? Acontece que ontem (02), o cantor surpreendeu os fãs ao aparecer com a cara lisa e somente um bigode no rosto. O músico postou uma selfie aproveitando o sol, à beira da piscina.

A última mudança no visual do cantor foi em 2020 e agora, os seus amigos comentam o seu novo estilo com muito humor. Vale ressaltar que Andressa, esposa do cantor, revelou que ele não aceita a idade que tem e diz que tem varinha de bebe, vale ressaltar que ele tem 35 anos.

“El Patron”, comentou um amigo de Gusttavo. “Freddie Mercury do Sertão”, escreveu um seguidor. “Amanhã, o Brasil todo aparece de bigode”, disse um fã. “Tá com cara de que mexer na barba sozinho e fez cagada”, brincou outro.