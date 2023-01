Gustavo reclama de Sarah e Marvvila: “Só come e dorme”

Cowboy está com a língua afiada e não deixa de destilar o seu veneno sobre os colegas do reality da Globo

Quem te viu, quem te vê hein Gustavo? Eu ainda pude imaginar que o cowboy da edição seria uma planta, chaveirinho de Key Alves, mas tudo indica que não, viu? O muso soltou o verbo sobre Sarah e Marvvila dizendo que elas só comem e dormem.

“A Sarah dorme… ela fez feijão um dia. Agora ela só dorme, não lava a louça, não ajuda na cozinha. A Marvvila só dorme e come. Ontem, as duas dormiram até na hora do almoço, comeram, levantaram e não ajudaram a lavar a louça”, disse o brother.

Para quem não sabe, ele já está em um dos nomes mais comentados do reality pelo seu comportamento com Key Alves. Os usuários do Twitter adoram compará-lo aos héteros tops patriotas. Eita!