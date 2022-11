Gustavo Mioto relembra climão com Fernando Zor: “Eu não aceito!”

O cantor afirma que achou a atitude de Fernando grosseira e que tomaria as dores de Maraisa quantas vezes fossem necessárias.

Durante sua participação no podcast “Pod Delas”, que é apresentado pelas queridas Tata Estaniecki e Boo Unzueta, o cantor relembrou o climão que rolou entre ele e Fernando Zor, após ele ter tomado as dores de Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, que, há quase um mês, trocou farpas nas redes sociais com seu ex-cunhado, o cantor Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba.

“Comprei briga pela Maraisa. Rolou um ‘estressezinho’, e eu tomei uma posição a favor da Maraisa. Uma pessoa respondeu ela de forma grosseira, e eu não aceito ir para cima só porque… não sei por quê”, contou o cantor.

Gustavo afirmou que a briga não passou daquilo que foi visto pelo público através das redes sociais, mas garantiu que naquela situação, sem dúvidas ele ficaria ao lado de Maraisa quantas vezes fosse preciso. “Morreu aí. Achei que foi grosseiro, não precisava dessa treta, de graça. Mas se eu tivesse oportunidade um milhão de vezes de tomar uma posição nesse momento, tomaria do lado dela.”