Gustavo Mioto recebe calcinha de fã em show em São Paulo

Cantor recebeu o item inusitado no seu show que foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

As minhas manas estão insuportáveis do jeito que eu gosto. Aloca! Gustavo Mioto recebeu um item pra lá de inusitado em seu show em São Paulo realizado neste final de semana. O cantor foi surpreendido com uma calcinha e não deixou de exibir a roupa íntima para o público em suas próprias mãos. Para as curiosas de plantão, era uma calcinha de renda vermelha. Gustavo sempre teve muito carinho pelos fãs e não deixou de desfilar com a peça para os seus fãs no Ibirapuera, onde o show acontecia. A peça ainda foi guardada em seu bolso e ficou pendurada um pouco para fora, evidenciando a presença do ítem.