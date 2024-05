Gustavo Mioto fala sobre importância da privacidade no namoro com Ana Castela

Gustavo Mioto e Ana Castela apareceram juntos mais uma vez e fizeram o sucesso da web com o engate do namoro. Em uma conversa com o site G1, Gustavo falou sobre a importância da privacidade em um relacionamento amoroso para que os dois possam se conhecer do jeito correto.

“Você sabe, basicamente, a profissão de vocês [jornalistas] é não deixar a gente viver tranquilamente com isso. Mas a gente está vivendo o máximo tranquilo que a gente conseguir viver. Não foi interferência, mas pressão, de ter que explicar, falar toda hora sobre a mesma coisa, e essa pauta toda hora cansa. Então, tanto no começo quanto no final das coisas, essa pauta fica cutucando a gente o tempo todo e isso não ajuda. Para a gente realmente engatar um relacionamento, se conhecer, eu acho que a gente precisava desse negócio só a gente assim”, afirmou ele.

Para quem não sabe, o casal viveu um vaivém confuso que fizeram os fãs sofrerem com o relacionamento. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas se separaram em setembro. Em outubro, eles reataram a relação, que terminou mais uma vez em janeiro. Agora, em abril, eles reataram o namoro mais uma vez.