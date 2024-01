Gustavo Mioto e Ana Castela vão focar na carreira após término

Acabou mais uma vez! O relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim mais uma vez. Os dois estavam juntos desde outubro de 2023, quando reataram a relação após romperem pela primeira vez, em setembro.

A equipe de Gustavo reforçou que os dois se pronunciaram através das redes sociais e que, agora, eles devem focar em suas carreiras no mundo da música. “Foi uma decisão de ambas as partes.”

De acordo com sua equipe, o sertanejo ainda deve tirar um período de férias, retornando à rotina no fim do mês de fevereiro. Os dois anunciaram o término com textos compartilhados em seus Stories do Instagram, explicando o motivo da decisão.