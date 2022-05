“Enfia aquela lente de contato e fica com sorriso tudo igual”: Gustavo Marsengo alfineta ex-BBB’s e revê PA!

E não é que ele está certo? E para coroar ainda mais seu dia, ele reencontrou seu grande amor, Paulo André

O Gustavo Marsengo é o grande vencedor do ‘BBB22’ e quem discorda está completamente fora da casinha. O cara é totalmente sem papas na língua e isso ficou claro nesta quarta-feira, (11).

Ao responder uma caixinha de perguntas e ser perguntado se colocaria aquelas lentes de contato nos dentes, o bacharel em Direito foi direto e reto na resposta. “Essa é a primeira pessoa que as pessoas fazem quando saem da casa. Enfia aquela lente de contato e fica com sorriso tudo igual. Eu não tenho essa vontade não! ‘Tô bem feliz com meu diasteminha aqui, aberto mesmo e não vou botar esse negócio aí não”, disparou Gustavo.

E eu acho o sorriso do Gustavo um charme, sabe? E pra quem não sabe, essa abertura entre os dentes, se chama Diastema, que é uma área de espaço extra entre dois ou mais dentes. Lembrando que da sua edição, Eslovênia, Lucas e Vyni colocaram lentes de contato, viu? Será que eles se sentiram criticados com o comentário?

Gustavo Marsengo alfineta lente de contato de ex-BBB´s (Foto: Reprodução)

E para encerrar seu dia, Gustavo reencontrou Paulo André em uma balada em São Paulo, após defende-lo de criticas sobre a história do presente de Maira Cardi. Ele postou um story com o atleta e PA brincou com a heterossexualidade. “-5% esquece!”. Eu shippo, ‘tá?