Gustavo rejeita Anitta: “Tô namorando nada mais, nada menos que Laís”

Em entrevista para o ‘Poderosas Podcast’ Gustavo Marsengo não deixa de demonstrar seu amor por Laís Caldas

Do BBB para a vida, para quem achou que o papinho de último romântico ia durar só até o final do Big Brother, se enganou, porque Gustavo Marsengo segue apaixonadinho por Laís Caldas. Em entrevista para o ‘Poderosas Podcast’ as entrevistadoras não deixaram de perguntar sobre Anitta, que já deu em cima do advogado, mas ele só tem olhos para sua médica

“Tô namorando nada mais, nada menos que Laís”, diz ele respondendo às investidas das apresentadoras. Ele é sim o último romântico.

Recentemente o casal ainda foi muito comentado nas redes ao postar uma foto na praia, comendo caranguejo e tomando cerveja. Muitos internautas disseram que esse seria seu sonho de vida, encontrar um amor e curtir feliz da vida os dias.

Custa Laís Gustavo, porque o cavalo de Anitta já marchou com Murda há tempos!