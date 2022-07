Filho de Gustavo Lima decora o próprio bolo de aniversário ￼

Eu vejo gente parcelando festa de criança até a próxima encarnação e olha a comemoração dos 4 aninhos de Samuel, filho de Gustavo Lima e Andressa Suita. A modelo postou em suas redes sociais uma foto da comemoração do aniversário de seu caçula, Samuel, na tarde de domingo, 24.

Os herdeiros de Gustavo Lima fazem aniversário muito próximos, Gabriel dia 28 de junhos e Samuel 24 de julho. Normalmente o aníversário dos dois é comemorado em uma única grande festa, mas a simplicidade é marca registrada da família para celebrar o dia que seus filhos nasceram.

“Comemorando os 4 anos do Samuel do jeitinho que eles queriam… Fazendo o próprio bolo 🎂 Parabéns meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre!!! Te amo muitooo” comemorou a mãe, Andressa Suita em sua página do Instagram.