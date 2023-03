Gustavo, ex-BBB, não entraria em produção de conteúdo adulto com Key Alves

Brother esteve no programa ‘BBB – A Eliminação’ e não deixou de dar detalhes da sua vida fora do programa após envolvimento com a jogadora de vôlei

Por mais que Gustavo goste de um biscoito na internet, ele disse que não entraria para a produção de conteúdo adulto com Key Alves, sua parceira dentro do BBB. O cowboy deu detalhes sobre a sua vida pessoal depois do programa e ainda disse que não entraria jamais para a plataforma. “Só vai ficar na brincadeira. Não faria isso, gente. Jamais”, disse ele. Gustavo ainda comentou sobre o fetiche de Key que queria que ele cheirasse os seus pés. “Nem deu para sentir. Eu tirei na hora. Não gosto de pé, de chulé, de nada. Cada um com seus gostos”, afirmou.