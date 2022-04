Simplesmente ele! Gustavo estoura champagne para comemoração de eliminação de Eliezer, que reage

O bacharel em Direito é a melhor pessoa que já participou por essa edição e o vídeo só comprova

Não deu para Eliezer ficar escorado por muito tempo na torcida de Arthur Aguiar e ontem, (24), ele foi eliminado do ‘BBB22’. E quem ficou feliz da vida e estourou até champagne? Ele, o maior jogador da edição: Gustavo!

É que enquanto Eliezer batia um papo com Rafa Kalimann no ‘Bate Papo – BBB’, a apresentadora chamou Gustavo para participar da conversa, mas não imaginava que o namorado de Laís estava tão feliz assim. Ao chama-lo, o filho de Sandroca surgiu com champagne nas mãos e com gritos de “aeeee”.

Eliezer se acabou de tanto rir e perguntou: “Você ‘tá comemorando que eu saí? Você saiu primeiro!”, em meio a risadas e um Gustavo com sorriso de orelha a orelha. “Gente, Gustavo é afrontoso”, disparou Rafa, que não acreditava no que estava vendo.

Lais também participou da conversa, enquanto Gustavo degustava seu champagne, e Eli perguntou se ela torceu por ele no paredão com Gustavo. “Não né? Tenho que puxar sua orelha também. Eu não estava no seu TOP10 real”, respondeu a doutora. Laís disse que encontrou várias pessoas do Lollipop, mas nem todos. Já sabemos que Jade Picon nem quis vê-los né?

Eli ficou feliz em saber que eles estão namorando e disse que amou vê-la. “E o Gustavo? Não ficou feliz em ver?”, perguntou Kalimann e Eli respondeu brincando que não. Gustavo debochou, fez coração e disse: “Saudade, Eli”.

🎥 | Bate-papo de Lais e Gustavo com Rafa Kalimann e o eliminado do dia, Eliezer, no Multishow. pic.twitter.com/PIWYdvugrC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 25, 2022

E segundo Laís, eles ficarão amigos aqui fora. Será? Eu torço para que todo mundo fique em paz aqui fora e sejam todos amigos, porque é o que essa edição merece no fim de tudo.