Gustavo decide mandar Tina para o paredão

Em primeira conversa com Key Alves o Cowboy disse que não tem intimidade com a jornalista dentro da casa

Olha ele! Gustavo Cowboy já começou a pensar na sua indicação para o paredão por causa da sua conquista da semana como líder do reality da Globo. O muso já tem um nome bem certo na sua cabeça: Tina! O Cowboy ainda disse que mandaria a jornalista para o paredão porque não tem um nível de intimidade com a sister.

“O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela”, disse ele que estava em dúvida entre Tina e Bruno Gaga.

Key ainda faz vários questionamentos dizendo que a casa vai no Alface. “É isso, vou pôr ela”, concluiu ele no diálogo.