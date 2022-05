”Te assumi pro Brasil”: Gustavo Beats passa Dia das Mães com família de Laís Caldas e a pede em namoro!

Quem duvidou que Lagusta engrenaria, ‘tá pagando a língua!

Minha gente, o amor está no ar! E surpreendentemente, além de Eslovênia e Lucas, Gustavo Marsengo e Laís Caldas, o casal Lagusta, do ‘BBB22’ está oficialmente namorando! E sabe quando foi o pedido? Em pleno Dia das Mães!

Gustavo já está há alguns dias em Goiás para uma série de presenças em eventos ao lado da amada, que é goiana. E neste domingo, (8), o bacharel em Direito passou o dia emblemático ao lado da família da amada e presenteou a sogrinha, Cleusania, com uma cesta linda.

Em seguida, o ex vidraceiro presenteou Laís com um buquê MA-RA-VI-LHO-SO com uma cartinha escrita: “Goiânia, 8 de maio de 2022. Quer namorar comigo? Ass: Gustavo!”. AH QUE FOFO MEU DEUS! Prontamente, Laís aceitou o pedido e postou em seus stories uma foto o beijando com a legenda: “Casal de milhões! Minha melhor cia, melhor escolha, melhor prêmio, melhor presente, melhor tudo, meu amor”. Ah gente!

O Gustavo levou presente pra sogrinha e agora assumiu a Lais pra família dela! 🌹pic.twitter.com/krQPmFH8Qs — Central Reality (@centralreality) May 8, 2022

Já Gustavo postou uma foto com a amada e escreveu: “Te assumi pro Brasil e agora pra família. Te amo!”. Vyni, colega de confinamento do casal, comentou: “Coisa lindaaaa”, assim como Brunna Gonçalves, oponente de Gustavo no ‘BBB22’, os chamou de lindos.

É gente! Felicidades ao casal!