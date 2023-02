Gustavo atende o big fone e indica Bruno Gaga ao paredão

Essa é a segunda vez que o telefone da casa toca nesta edição.

Gente, no finalzinho da manhã desta quinta-feira (09), o tão esperado e temido Big Fone tocou pela segunda vez na 23ª edição do BBB. E como já era esperado, a dinâmica surpresa deu aquela movimentada na casa.

Ao meu ver, Gustavo se arrependeu bastante de ter se dedicado tanto para atender o telefone, afinal, segundo a dinâmica pré estabelecida, quem atendesse o Big Fone estaria direto no paredão e poderia puxar alguém para a berlinda. Por isso, até então, o quarto paredão do BBB 23 está sendo composto por Gustavo Cowboy e Bruno Gaga.

Mas nem tudo está perdido, um os brothers ainda pode se livrar desta berlinda, isso se algum deles ganhar a prova do líder, que acontecerá essa noite, logo após o episódio de Travessia ou vencer a prova bate- volta que acontecerá no domingo, logo após as votações para o paredão.