VISH! “Não gostei!”, dispara Gustavo sobre vitória de Arthur Aguiar e ainda elimina Eliezer!

O bacharel em direito foi sucinto em sua resposta e representou quem não faz parte da Padaria

E foi uma torta de climão esse programa “Dia 101”, meu Brasil, que só por Deus! É que a galera não gostou do resultado do ‘BBB22’ né? E Gustavo deixou isso muito claro ao ser perguntado por Tadeu Schmidt!

O apresentador reuniu no Quarto Grunge: Arthur, DG, PA, Gustavo, Luciano — o extremamente bonito —, Scooby, Tiago Abravanel e Lucas. Tadeu perguntou a Arthur se teve alguém do grupo que o decepcionou e ele disse: “Vi pouca coisa desde que eu saí e nem faço questão de ver. Eu prefiro ficar com as coisas boas e dentro do jogo já me entendi com DG, com Scooby, das coisas que vi no Quarto Secreto. E eu e o Gustavo sempre tivemos problema, mas passamos por cima pela relação com os meninos e ficou por isso mesmo”.

Arthur disse que não faz questão de ver o que falaram dele e que só vai se abastecer de coisas boas #BBB101



E claro que Tadeu continuou o fogo no parquinho e disse que sentiu que Arthur está sentido. “Eu tô cansado. Emocionalmente eu estou no meu limite. Vi comentários de pessoas minimizando, mas só eu sei o quanto foi desgastante. Aqui dentro ativou muitos gatilhos e foi muito difícil. Não desisti pela minha família e por quem torcia por mim”, disse o mimizento do Arthur.

Em seguida, Schmidt perguntou a Gustavo se ele gostou do resultado do programa. “Não gostei! Não gostei por diversos motivos! Não é só porque eu não ganhei. Muitas pessoas que saíram antes deveriam estar no programa. A Lina não poderia ter saído com 71% de rejeição e eu tô procurando meus 81% de rejeição. Onde eu vou dizem que eu fui o melhor jogador. Como jogador aceito que um jogador ganhou. Eu entendo que Arthur jogou mais que o DG e PA, mas reconheço o mérito e ganhou”, disparou o bacharel em Direito. A cara de Arthur foi impagável. E a Padaria colocou nos trends topics a frase “GUSTAVO EU SOU SEU 81%”. Não me surpreendo…

E na saída do programa, Gustavo pediu para Eliezer sair na frente dele para ter o gostinho de o eliminar. Foi impagável!