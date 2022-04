E ‘tá errado?! Gustavo dispara para Arthur Aguiar: “você quer pagar de excluído”

O bacharel em direito só erra em uma coisa: estar com a Laís, porque de resto…

Minha gente, a treta rolou solta nessa madrugada, (18), e claro que Gustavo não podia ficar de fora né? Ele simplesmente se envolveu e falou o que todo Brasil queria para Arthur Aguiar: que ele se faz de vítima!

Enquanto o ator discutia com Pedro Scooby, Gustavo chegou — só de toalha, que esse é um ponto a ser citado — e não segurou a língua não. “Não concordei com os argumentos que vocês usaram. Falei no confessionário: ‘Não participei da decisão deles, mas como eles decidiram que seria feito assim, eu aceitei’”, disse Arthur, que continuou falando que não concorda com essa dinâmica de votar nele, porque o paredão foi falso. Mas ele já não voltou? Que ele quer mais?

“Se você não concorda com esse argumento, aponte um argumento justo”, rebateu Gustavo. E o ator continuou rebatendo que o argumento que ele não concordou foi eles “desmerecerem” o paredão falso. Gustavo, com toda sua eloquência, explicou que a questão é que ele não correu o risco de sair no paredão falso, por isso usaram essa justificativa.

“O programa conta, o Brasil conta e só vocês não contam esse paredão”, disse bem nervosinho o ator. Então eu moro na Suíça, porque eu conto como dinâmica igual aos meninos. Scooby disse que ele não sabe do programa e nem do Brasil, se acham que vale ou não vale.

O bacharel em Direito disse não entender a concordância de Arthur, mas que ainda quer um outro argumento vindo dele para a solução da questão. O ator se enrolou e não conseguiu dar UM argumento plausível, e aí Gustavo disparou: “Não queira se fazer de excluso. Você está querendo pagar de excluído”. Arthur respondeu, debochando, que está fazendo isso desde o inicio e não é que Gustavo concordou? E ainda deixou o ator falando sozinho com direito a Scooby o chamando de exaltado. Eu amo esses meninos que não tem medo de Pão!

E como encerrou? Arthur chateadinho com os amigos, porque ninguém tem mais paciência com seu vitimismo. Aliás, quem tem né? Quem tem?