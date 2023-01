Guimê avalia Gustavo: “Finge ser um cara bonzinho”

Em conversa com Gabriel e Bruna Griphao ele deu sua conclusão sobre o jogo do cowboy

Vocês pensaram que a Guimê ia ser good vibes dentro do jogo?Jamé! O muso mostrou que entende de BBB e leu o jogo de Gustavo. O cantor caracterizou que o cowboy se faz de santo, mas não é.

“O cowboy está jogando, ele é jogador, ele finge ser um cara bonzinho. Ele pode ser bonzinho na rua, mas aqui ele está usando isso em benefício dele”, disse.

Guimê ainda pontuou algumas atitudes do empresário que o incomoda. “Ele cola no Fred, cola no Sapato, que consegue tirar mais informação. O que ele tiver de informaçãozinha já pra ele é valido… Eu não vejo esse cara ser muito gente boa, moscando no ponto, não!”, afirmou.