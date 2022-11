Velório acontecerá a partir das 10h30 e o sepultamento no Cemitério Parque da Colina

O condenado pela morte brutal de Daniela Perez se despediu do mundo terreno partindo para outra dimensão, que Deus o tenha… O corpo de Guilherme de Pádua será velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde era pastor e chegou a ir em um culto na manhã de domingo (06), mesmo dia que faleceu.

O velório vai ocorrer a partir das 10h30, enquanto o sepultamento está previsto para a parte da tarde às 14h30 no Cemitério Parque da Colina.

Uma nota compartilhada pelo pastor Márcio Valadão divulgou que o ator sofreu o infarto dentro da sua própria residência. “Com 53 anos recém completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação, em 2017, liderando o ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados. Milhares de pessoas privadas de liberdade foram, ao longo desses anos, cuidadas, ministradas no conhecimento da Bíblia e receberam apoio social, jurídico e psicológico do ministério, que também desenvolve dezenas de projetos de profissionalização e reintegração social”, diz a nota.