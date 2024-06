Guga Chacra chama atenção de Bolsonaro por propagação de fake news

Guga Chacra viu que teve o seu nome envolvido em fake news e partiu para resolver o problema. Acontece que Eduardo Bolsonaro semeou a discórdia e aqueceu a extrema direita como discurso de regulamentação das redes sociais envolvendo uma notícia de Guga, que o corrigiu sem mais nem menos.

“Por isso eles querem regular as redes sociais… Para te controlar”, escreveu Eduardo Bolsonaro na matéria que trazia como título: ‘A amizade de Bolsonaro com ditador anticristão’ e ‘Lula tem reunião nesta terça-feira com príncipe herdeiro da Arábia Saudita’.

“Caro deputado, isso é fake news. Aqui segue o texto original, sem alterações. Pediria que o senhor compartilhasse o texto certo. Obrigado”, respondeu o jornalista no tweet do deputado.