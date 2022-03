Guga Chacra e Carlos Sardenberg batem boca ao vivo sobre guerra na Ucrânia

Estranhamento, que mais parece ser uma disputa de ego, aconteceu ao vivo na GloboNews

Parece que enquanto o mundo se acaba em guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil está preferindo discutir qual ego é maior e quem sabe mais diante dos fatos que matam pessoas e desabrigam crianças.

E que fique claro, nessa guerra a Ucrânia não é tão vítima do conflito assim. Cabeças quentes, ânimos à flor da pele e jornal ao vivo, a treta acontece diante dos nossos olhos. No programa ‘Em Pauta’, exibido nesta quinta (03) pela GloboNews, o jornalista cabeludo Guga Chacra e o veterano Carlos Sardenberg se estranharam ao vivo.

Tudo começou quando Guga estabelece seu lado na guerra, não passando a mão na cabeça de nenhum dos lados. “Por mais que a Ucrânia pudesse ser da União Europeia, da OTAN, e ser uma democracia liberal, que não é, ela vai provocar a Rússia”, disse

Bastou ele finalizar para Carlos intervir com uma pergunta. “Quer dizer que você acha que a Rússia estava certa em invadir, que ela estava sendo ameaçada e que o israelense que tem que abandonar o governo? Não, Guga”, iniciou.

O jornalista ainda prosseguiu de forma arrogante. “Não precisa me dar aula disso, que eu conheço muito bem isso aqui”, continuou.

Antes fosse uma treta sobre as guerras que destroem ambos os países, porque o que ficou implícito no programa foi a disputa por saber e uma disputa baixa de ego. o Sardenberg só quis polemizar, senti que foi algo pessoal e parece que estava com ego ferido.