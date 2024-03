Gritos e confusão! Bin Laden e Davi brigam feio no BBB 24: “Tá me peitando?”

Eita! Ontem (25), O BBB 24 pegou fogo e os internautas não deixaram de comentar a confusão que aconteceu entre Mc Bin Laden e Davi no Sincerão.Os dois protagonizaram uma briga feia com ameaças de agressão e dummy intervindo na briga dos dois para o clima não chegar no ápice com expulsão.

Matteus chamou o funkeiro para conversar depois do fim da dinâmica e os dois começaram a discutir feio. Davi estava ao lado tentando acalmar o gaúcho, mas o baiano se revoltou ao ouvir o cantor dizendo que Matteus estava ‘rebolando’ debochando de sua cara. Em seguida, os ânimos se exaltaram e os dois aumentaram o tom de voz e gritaram um com o outro. “Você é cobra!”, “Traidor!”, disparava o motorista de aplicativo.

A briga escalou em um nível que todos os participantes precisaram segurar os brothers, que estavam quase se batendo. Lucas Henrique levou um tombo ao tentar controlar Bin. Dummies intervieram para que os brothers não se agredissem.