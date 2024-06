Gretchen rompe o silêncio sobre a morte do ex-marido Chrystian

Amoores, estou aqui na Mureta do Leme tomando uns belos drinks com as amigas. Aquele rolé de domingo bem carioca, sabe? E de repente, uma delas me mostra uma matéria sobre a nossa diva master Gretchen.

A cantora finalmente se pronunciou sobre o falecimento do ex-marido Chrystian, da dupla com Ralf. Para quem não sabe, os artistas se casaram em 1981 e se separam poucos meses depois.

O cantor faleceu nesta última quinta-feira (20) depois de um quadro de pneumonia e desde então, a rainha do rebolado tem sido cobrada prestar condolências publicamente ao ex-marido.

Em entrevista ao Extra na área Vip do Rock in Rio Lisboa, ela explicou ficou em silêncio sobre o ocorrido até agora.

“Este era o momento da esposa atual dele. Eu não ia ficar aparecendo, querendo mídia. Eu fiz o que tinha que fazer: lamentei em off, mandei meus pêsames, falei com os familiares”, disse a artista.

Gretchen ainda desabafou sobre essas cobranças excessivas, que sempre envolve o nome dela.

“As pessoas aproveitam. Eu já me acostumei, posso aparecer de várias formas, mas com morte, não gosto. Não era o momento”, afirmou.