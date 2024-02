Gretchen rebate críticas sobre a masculinidade de seu marido

A musa do “Conga, conga, conga” deu um chega pra lá bem dado em um internauta extremamente inconveniente, através das suas redes sociais.

Habla mesmoooo! Não é de hoje que a minha amada cantora Gretchen vem sendo vítima de ofensas nas redes sociais, inclusive ofensas que são feitas contra ela e seu atual marido, o também músico, Esdras de Souza, porém, nesta quinta-feira (22) a gata não se segurou e soltou o verbo.

Ao ser questionada, em uma caixinha de perguntas do seu instagram, sobre “quem é o macho desse casal?”, a dona do hit “Conga, conga, conga”, perdeu a paciência e deu um chega pra lá no internauta sem noção.

“Oh Zé ruela EU te desafio a vir falar isso na minha frente! Ele deve estar querendo conhecer a masculinidade do meu marido. Eu te garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar faltando em você”, respondeu Gretchen.