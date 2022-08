Gretchen passa por nova cirurgia plástica com o marido

Rainha do rebolado e da cirurgia plática, certa é ela gastar seu dinheiro com ela mesma. Gretchen passa por cirurgia para reposicionamento de protése e Lipo HD Renuvion, que é a nova sensação do momento.

Ela postou em suas redes comemorando a chegada do dia da cirurgia, na foto mostra o marido com curativos recém operados. Em sua página no Instagram ela contou para os seguidores que iria fazer um novo procedimento e agradeceu o médico cirurgião.

“Uhuuuu @jkesteticaavancada Chegou o grande diaaa. Retoque de lipo HD+ Renuvion. E reposicionamento de prótese. Como sempre a @jkesteticaavancada fazendo o melhor pra mim. Além de confiança e segurança,tem a excelência dos profissionais incríveis. Logo vcs verão os resultados. AGUARDEM. Tudo isso com o conforto e todo cuidado do @blanc.hospital”. Escreveu ela.