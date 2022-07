“Vou entrar na faca de novo”, dispara Gretchen

Cantora de 63 anos diz que vai passar por mais cirurgias plásticas

Quem viveu a época da rainha do rebolado vai saber que a musa adora um procedimento estético, seja os mais incisivos ou menos. Gretchen revelou à revista ‘Quem’ que irá fazer ainda mais cirurgias.

De acordo com a própria cantora, ela se impressionou com os resultados de um procedimento que fez no bumbum, chamando a atenção para outras partes do corpo. Gretchen vai se jogar na reformulação de uma lipoaspiração HD e ainda vai mexer nas próteses de silicone.

Os procedimentos estão sendo marcados para o final deste ano. “Qual mulher não tem o sonho de ter o corpo bonito na idade que tenho?”, perguntou a cantora.