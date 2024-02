Gretchen é internada para retirar útero

Mandando todas as energias positivas para minha amiga e musa, Gretchen. A artista vai fazer a retirada do útero após ser diagnosticada com adenomiose, quando o tecido endometrial cresce na parede uterina. O procedimento será realizado hoje (20) e em entrevista ao Gshow ela contou detalhe sobre o procedimento.

“Com um útero muito grande, vai ser feito tipo cesárea. Interno nessa madrugada e opero às 7h de terça-feira. Não é nada maligno e tenho certeza de que vai dar tudo certo”, explicou.

Ela ainda completou: “Vou ficar um mês de repouso. Vou cortar as sete camadas de pele. Minha barriga estava muito inchada e agora não tem mais jeito. Sinto muita cólica e estou com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas”, finalizou.