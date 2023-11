Gretchen compra briga de Ludmilla e opina sobre Luana Piovani: “Pode não ter certas brasileiras que não defendem sua filha…”

A artista saiu em defesa da mãe de Ludmilla em uma nova polêmica envolvendo o hino nacional na última competição de Fórmula 1

Silvana, mãe de Ludmilla, saiu em defesa da filha após se revoltar com alguns comentários racistas contra sua joia rara. A mãe da cantora ainda soltou os cachorros para Luana Piovani, que criticou a cantora em sua performance do Hino Nacional na última competição de F1 no Brasil, em São Paulo. Gretchen comprou a briga e chegou a mandar uma indireta para a atriz.

“Oi minha amiga maravilhosa, Silvana! Pode não ter ‘certas brasileiras’ que defendem a tua filha, mas tem essa brasileira aqui que conhece você, que conhece a sua filha e que tem o maior carinho por vocês”, iniciou. Gretchen afirmou que mãe e filha podem sempre contar com ela quando precisar. “E, sim, sempre que precisar vou defender, não só a Ludmilla, não só vocês, mas qualquer pessoa que for vítima de racismo, porque isso é não existe. Isso é simplesmente retrogrado, isso é muita falta de sentimento, aliás, o ser humano tá assim”, prosseguiu.

“Foram falar dos meus pelos e não vão falar da tua cor? Não ligue! Nós, pessoas que somos nós mesmas, que somos seguras, que temos voz e podemos fazer o que quisermos da nossa vida, a gente é atacado. Então, não se importe”, concluiu Gretchen ao citar o racismo que Ludmilla sofreu dos internautas.