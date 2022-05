“Eu casei 5 vezes, mas casaria um milhão de vezes, até porque a vida é minha”, dispara Gretchen

Em entrevista ao Chupim Metropolitana Gretchen quebra silêncio sobre casamentos

Minha gente, que isso? A cantora Gretchen fez uma participação no programa Chupim Metropolitana ontem (12) e ao ser questionada sobre seus casamentos não exitou em soltar os cachorros e mostrar suas garras afiadas.

“Casei cinco vezes, mas casaria mais um milhão de vezes, eu casaria quantas vezes eu quisesse, primeiramente porque a vida é minha e eu caso quantas vezes eu quiser. Segundo que enquanto eu não achasse o homem que eu queria, eu não pararia de casar. Não sou uma mulher de ficar ficando e só sabemos quem é a pessoa quando divide a escova de dente, quer saber quem é a mulher ou o homem, junta”, disse Gretchen.

A cantora chegou a falar sobre quando participou da política em 2004. “Eu não me arrependo de nada, tudo na vida é uma lição. Tudo na vida vale como experiência, para saber que aquilo você não quer mais”, contou.

Hoje, Gretchen está casada com Esdras de Souza. A cantora e o músico oficializaram os votos em outubro do ano passado. “Quando conheci ele eu disse para minha irmão, eu vou casar com esse homem”, disse Gretchen em entrevista.