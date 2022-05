Ciro Gomes e Gregório batem boca em live: “Você foi candidato, tem que saber lidar com isso, eu não”

Os dois já vinham se estranhando nas redes sociais, mas foi só na live que fomos entender em que pé está esta história

Minha gente, o bicho pegou na live de Ciro Gomes com Gregório. O pré-candidato à presidência do Brasil convidou o humorista para uma conversa franca e aberta nas redes sociais, apelidada de “Ciro Games”. O clima esquentou entre os dois e Ciro chegou a dizer que o ator vinha com frases prontas para atacá-lo.

Ciro iniciou situando Gregório o intuito da conversa. “Ele fez uma análise dupla, crítica, bem-humorada (no programa dele), que a gente só tem que aplaudir. Ele também atravessou uma linha política perigosa em tempos de Bolsonaro. Aparentemente ele aceitou o que o PT pede, que todo mundo deve colocar a mão no nariz e esquecer tudo que já foi feito”.

Gregório não ficou calado e respondeu que Ciro estava falando inverdades e que isso era um erro do candidato, porque ele nunca disse que ele deveria desistir da candidatura e muito menos votar em Lula. “Você disse que eu cometi fake news, mas isso é muito perigoso, Ciro. Chamar aquilo de mentiras é muito ruim. Porque essa palavra é um conceito político que você sabe bem.(…) Uma das suas tarefas como líder, era importante não inflamá-la”, disse Gregório.

Se a live começou nesse clima caótico, ela continua assim do meio até o fim. Os dois trocam farpas e o clima esquenta de uma forma que nos deixa apreensivos. A conversa chegou em níveis extremos quando Ciro diz para Gregório ir discutir com Lula e recebeu a invertida: ““Lula não tem tempo para debater com um humorista numa sexta-feira. Ele casou e deve tá transando”. Socorro!

😂 "O Lula hoje, nesta sexta-feira, deve estar transando"

