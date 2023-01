Grazi Massafera troca mensagem com ex de Bruna Marquezine

Fãs da atriz perceberam comentários do modelo Marlon Teixeira nas fotos da loira

A fila andou e no mundo dos famosos alguém sempre será ex-affair de alguém, tô acostumada com isso. Os fãs de Grazi Massafera perceberam uma interação inusitada nas fotos da atriz. Marlon Teixeira comentou alguns emojis nos cliques e ela não deixou de responder, o que levou a web à loucura, foi o fato de que ele é ex-affair de Bruna Marquezine.

Vale ressaltar que os dois não apareceram juntos, mas a troca de emojis nas redes não é uma coisa comum. Aloca!

Não menos importante, Marlon viveu um romance com Débora Nascimento e parece que surge um novo affair no meio disso tudo, porque Grazi está solteira desde o fim do namoro com o cineasta Alexandre Machafer.