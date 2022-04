Grazi Massafera revela que já teve sandália cortada no Carnaval

Atriz disse que sabem quem fez a maldade mas perdoou e usou isso ao seu favor

Tá pensando que o Carnaval é mole, meu amor? Jamais! Grazi Massafera revelou no Saia Justa que já teve suas sandálias sabotadas antes de entrar na avenida. A loira contou que teve que utilizar restos de fantasia para amarrar as sandálias na perna, pois as duas estavam cortadas com estilete.

A atriz contou que as sandálias não foram literalmente cortadas, mas a pessoa deixou a ponto de arrebentar. “Passaram estilete! Uma coisa é cortar, foi passado um estilete nas duas e deixou a ponto de arrebentar”, disse.

Para quem não sabe, Grazi vem do universo de miss e é muito comum essas sabotagens nas roupas e sapatos das participantes. A musa contou que nunca aconteceu nada nos concursos,porque sempre teve muito cuidado, já no Carnaval…

Pior ainda é saber quem fez a maldade e não poder fazer nada, evoluída que fala, né? “”Já perdoei, porque eu reverti ao meu favor”, contou Grazi.

“Catei um restinho de fantasia e fui amarrando na minha perna para segurar até o final”, confessou a loira para Sabrina Sato. Perrengue chique igual esse é coisa que só Grazi Massafera sustenta.