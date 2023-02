Grazi Massafera está vivendo um affair com o ex de Bruna Marquezine

Marlon Teixeira e a atriz estão viajando juntos para a Chapada Diamantina

Sem fotos e sem vídeos, os fãs de Grazi Massafera estão arrancando os cabelos com a pinça depois de que Lucas Pasin contou que está vivendo um affair com Marlon Teixeira, ex de Bruna Marquezine. O colunista ainda escreveu que os dois estão viajando juntos para a Chapada Diamantina.

Os dois haviam trocado alguns comentários nas fotos e as minhas manas do CSI já vinham trabalhando um possível romance entre os dois.

Os dois já trocaram likes nas redes sociais e chegaram a visitar Fernando de Noronha juntos, depois de lá, não desgrudaram mais. É amor pra mais de metro.