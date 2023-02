Grazi Massafera assume que está vivendo um affair com Marlon Teixeira:  “Tô ficando”

A atriz ainda confessa não ser a maior fã dos tradicionais bloquinhos de carnaval.

Eita que o romance vem. Durante uma entrevista à revista “Quem”, a atriz, modelo e ex-BBB Grazi Massafera abriu seu coração ao falar sobre a sua atual situação amorosa. Ela afirmou que está vivendo um affair com alguém, o que fez com que todos postassem no modelo Marlon Teixeira, pois não é de hoje que burburinhos estão circulando, de que o gato seja o novo affair da modelo.

“Vocês são muito ansiosos, mas eu posso dizer que tô ficando. Eu acho que as pessoas querem antecipar tudo e, na vida, a gente não antecipa, a gente vive. Pelo menos, eu quero que seja assim”, revelou a loira.

Por fim, a gata ainda conta que não é a maior fã dos bloquinhos de carnaval, mas que ama assistir os desfiles das escolas de samba. “Não sou muito de bloquinho, não, para ser bem sincera, a gente faz a nossa festinha em casa, mas eu amo ver escola de samba, eu acho a coisa mais linda. (…) Eu acho que a gente vai entendendo ainda mais a essência do Carnaval, e a essência para mim é representada por esse povo, sabe e fica ali o ano inteiro para apresentar um dia eu acho a coisa”, explicou a atriz.