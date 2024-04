Gravíssimo: Estado de Anderson Leonardo tem estado de saúde atualizado

Anderson Leonardo, do Molejo, apresentou uma piora no seu estado de saúde e agora ele é considerado gravíssimo pela equipe médica. A informação foi dada pela assessoria do artista ao Gshow. Anderson segue na UTI do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O estado dele é gravíssimo. Os médicos dizem que é a progressão da doença, do tumor”, informou a assessoria.

Vale lembrar que no dia 22 de abril, um novo boletim médico foi divulgado, onde afirmava que Anderson havia voltado para a UTI sem previsão de alta. Algumas campanhas foram feitas pela banda para ressaltar a importância da doação de sangue para o cantor. Anderson Leonardo está internado desde o dia 27 de fevereiro, quando fez um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor, já que luta contra um câncer na região inguinal.